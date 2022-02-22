Пользователей Android предупредили об опасных шпионских программах

Россия вошла в число стран, в которых пользователи операционной системы Android чаще всего сталкиваются со шпионскими программами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании ESET, аналитики которой объяснили функционал шпионских программ и предупредили об их опасности.

В частности, эксперты выяснили, что с сентября по декабрь 2021 года общее количество шпионских программ для Android в России увеличилось почти на 20 процентов по сравнению с более ранними показателями года. В итоге страна вошла в топ-5 стран мира по величине хакерских угроз, связанных со сталкингом. Также значительный рост зафиксирован в Мексике, Украине, Бразилии и Турции.

Специалисты ESET отметили, что такие вредоносные программы чаще всего следят за местоположением пользователей и ведут журнал их активности. ПО регистрируют нажатия при наборе текста и отправляют скриншоты экрана на сторонние серверы. Эксперты объяснили, что для шпионажа программы блокируют защитные элементы операционной системы: они работают в скрытом режиме без уведомлений и маскируются под стандартные утилиты.

«Нежелательное ПО для сталкинга в подавляющем большинстве случаев распространяется через клоны легальных приложений, загруженных из неофициальных магазинов», — пояснил исследователь ESET Лукас Стефанко. Однако популярность на рынке набирают и коммерческие разработчики, которые открыто предлагают шпионские программы, добавил он. По словам эксперта, обычно создатели таких программ позиционируют свои продукты как средство слежки за сексуальным партнером.

Ранее пользователей Android предупредили о самых серьезных хакерских угрозах. Специалисты ESET отметили серьезный рост активности банковских вредоносных программ и приложений для Android. Количество таких атак за лето увеличилось сразу на 200 процентов.