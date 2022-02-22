Прилепин высказался о назначении Кустурицы на должность режиссера Театра армии

Писатель Захар Прилепин высказался о назначении сербского режиссера Эмира Кустурицы на должность руководителя Театра армии. Публикация на эту тему появилась в его Telegram-аккаунте.

Прилепин назвал фантасмагорией назначение кинематографиста на пост главного режиссера театра. «Кустурица, несмотря на абсурдистское, игровое, смеховое наполнение его очень разных, но всегда великих фильмов — глубоко консервативный, традиционалистский режиссер, воспитанный, вспитанный, к тому же, русской культурой. Мало того, у него в половине его добрейших фильмов идет война. И люди ее преодолевают», — отметил писатель.

Решение назначить Кустурицу на пост главного режиссера он посчитал остроумным, однако призвал исправлять ситуацию, в которой «умные патриоты истреблены как класс», а возглавить театр может лишь серб.

21 февраля стало известно, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу и стать главным режиссером Центрального театра российской армии. Когда именно он планирует приступить к работе, не уточняется.

