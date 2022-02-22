Стилист перечислила выдающие богатого человека предметы гардероба

Стилист из Лондона перечислила предметы гардероба, которые сигнализируют о материальном достатке человека. Ее слова приводит Daily Mail.

Блогерша Анна Бей (Anna Bey) объяснила, что определенные одежда и аксессуары могут выдавать состоятельного человека. По ее словам, одним из таких атрибутов являются инкрустированные драгоценными камнями наручные часы. Ремни с пряжками в виде логотипов известных брендов также говорят о богатстве хозяина.

Эксперт отметила, что браслеты марки Cartier также стали символом успеха. «Вам нужно быть осторожными с подобными аксессуарами. Не стоит надевать больше одной дорогостоящей вещи, иначе вы будете выглядеть скорее нелепо, чем роскошно», — предупредила Бей.

Стилист подчеркнула, что о финансовом благополучии говорят дизайнерские сумки и шарфы с монограммой бренда, а также меховые шубы. «Шубы всегда ассоциируются с богатством, однако я бы порекомендовала отказаться от натурального меха в пользу искусственного. В современном обществе носить шкуры животных — неэтично и жестоко», — заключила женщина.

Ранее в феврале драка покупателей с ворами за сумки в магазине Louis Vuitton попала на видео. Инцидент произошел в люксовом магазине, расположенном в торговом центре Westchester. На кадры попали двое злоумышленников, которые зашли в магазин и начали снимать с витрины предметы роскоши. Пока между одним из воров, посетителями и сотрудниками бутика завязывалась драка, другому удалось спокойно выйти из помещения с двумя сумками в руках.