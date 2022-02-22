Блогерша показала неожиданный способ носить водолазку и удивила подписчиков

Жительница Новой Англии, США, показала неожиданный способ носить водолазку в соцсетях и удивила подписчиков. Соответствующее видео появилось в TikTok и набрало более 4,9 миллиона просмотров.

Блогерша Холли Рирдон (Holly Reardon) рассказала, что однажды знакомый посоветовал ей заправлять высокий воротник внутрь свитера, поскольку таким образом он выглядит более опрятно. «Это изменило мою жизнь. Так водолазка действительно выглядит намного лучше», — заявила героиня материала, продемонстрировав разницу между обычным положением ворота и рекомендованным.

Зрители принялись обсуждать предложенный лайфхак в комментариях. «Почему я увидела это видео после того, как целый день проносила свою водолазку неправильным образом?», «Так ты хочешь сказать, что я всю жизнь носила водолазки неправильно?», «Мы делали так в 90-х. Рада, что кто-то рассказал тебе об этом!», «А мне нравится носить водолазку воротом наружу!» — высказывались они.

В октябре 2021 года другая блогерша нашла неожиданное применение рваным колготкам. На размещенных в сети кадрах Ванесса показала, как из старого чулочного изделия сделать кроп-топ. Так, она разрезала колготки между ног и в области стоп, чтобы продеть в них голову и руки. После этого она вырезала декоративные дыры на рукавах и в области декольте.