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Испорченные при окрашивании в салоне красоты волосы прославили девушку в сети

Девушка хотела сделать окрашивание в технике балаяж и осталась с испорченными волосами

Кадр: @mackaroniandmason / TikTok

Клиентка салона красоты показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. На ее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Жительница США Маккензи (Mackenzie) рассказала о том, как мастер испортил ей волосы. На кадрах ролика она показала прическу, которую хотела получить во время визита к парикмахеру, — окрашивание в технике балаяж (чередование прядей разных оттенков) с плавным переходом из темного цвета в светлый. Затем девушка продемонстрировала свое фото после посещения салона красоты. На нем видно, что после обесцвечивания ее волосы приобрели желтый тон, при этом переход между оттенками отсутствовал. Известно, что стоимость окрашивания составила 180 долларов (14 500 рублей).

Публикация стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров. Юзеры принялись обсуждать работу мастера в комментариях. «О боже, я тебе сочувствую», «На фото, которое ты показала мастеру, определенно был балаяж, но тебе сделали омбре», «Нужно ходить в проверенные места», «Боже, взять 180 долларов и оставить клиента с такой прической? Дикость», — высказывались они.

В июне 2021 года тиктокерша Мэдисон Уоллер (Madison Waller) показала прическу, которую она хотела получить во время визита к парикмахеру: окрашивание в технике балаяж. Однако волосы девушки начали «выпадать клочьями» из головы после окрашивания в салоне. Позже она продемонстрировала свое фото после посещения парикмахера. После обесцвечивания ее волосы приобрели желтый оттенок.

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Айсель Эюбова
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