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Кадыров прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Глава Чечни Кадыров счел решение президента Путина о признании ДНР и ЛНР выходом из тупика
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и обращение президента Владимира Путина по этой теме. Он опубликовал сообщения на эту тему в своем Telegram-канале.

Кадыров написал, что полностью поддерживает решение Путина. Глава Чечни счел признание республик единственным выходом из политического тупика, «куда загнала всех Украина и ее покровители».

«Нашей стране не оставили другого выбора. В Донецке и в Луганске живут сотни тысяч россиян, а Россия своих никогда не бросала. Не будут они обречены и сейчас. Народы ДНР и ЛНР наконец смогут отстаивать свои права на международной арене, бороться за мир и порядок на своей земле», — отметил Кадыров.

Он добавил, что это исторический день, и справедливость восторжествовала. «Все свое рано или поздно возвращается в родное приволье. Так было с Крымом. Не прижились и Донецк с Луганском. Думаю, и это не предел. Все впереди», — заключил политик.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Марина Совина
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