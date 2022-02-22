Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом пиджаке Zara и вызвала споры в сети

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в дешевом пиджаке и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Согласно информации издания, в таком виде 40-летняя Миддлтон приехала на деловую встречу в Копенгаген. Она вышла в свет в черных брюках, белой рубашке с рюшами в зоне декольте и красном твидовом пиджаке испанского масс-маркетового бренда Zara стоимостью почти 60 фунтов стерлингов (6450 рублей). Ее образ дополнили черные туфли-лодочки на каблуках и небольшая сумка.

Читатели издания принялись обсуждать наряд герцогини. «Меня не впечатлил выбор наряда: дешевая ткань, кричаще-красный цвет, искусственно-золотые пуговицы», «Какой же скучный образ», «Ее стилиста надо уволить! Ей нужны модные образы, иначе она выглядит как простушка», «Видно, что пиджак некачественный», — критиковали некоторые из них.

Другие, напротив, похвалили стиль жены принца Уильяма. «Вау, она так хорошо одевается! Держу пари, что этот пиджак уже распродан в Zara», «Отличный пример того, что не нужно тратить тысячи долларов, чтобы выглядеть элегантно», «Она выглядит прекрасно. Отличное сочетание», «Потрясающе красивая и стильная Кейт», — восхищались поклонники.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин неоднократно появлялась на публике в одежде бренда Zara. В марте 2021 года она снялась вместе с мужем в видеообращении к ирландцам, приуроченном ко Дню святого Патрика. На ней был похожий пиджак упомянутой марки светло-зеленого цвета. Его цена составила 60 фунтов стерлингов (6045 рублей).