Глава МВД российского региона сообщил о вербовке детей в наркоторговлю

В Курганской области глава регионального управления МВД Дмитрий Свинов во время отчета о работе полиции за 2021 год рассказал, что случаев вербовки детей и подростков в наркоторговлю становится больше. Его слова приводит 45.ru.

Свинов отметил, что в конце 2021-го и начале 2022 года схемы сбыта запрещенных веществ в регионе изменились. В преступные схемы все чаще оказываются вовлечены школьники и студенты.

«Туманят голову детям, что это легкие деньги, что все будет хорошо», — объяснил начальник УМВД во время отчета.

По его словам, нередко вербовкой занимаются мигранты, состоящие в преступных группах и прибывающие в Курган из соседних регионов.

Ранее сообщалось, что житель Камчатки закрыл в своем гараже пятерых подростков, которых заподозрил в наркоторговле. Под предлогом беседы он заманил молодых людей от 16 до 19 лет в свой гараж, закрыл их и держал там не менее двух часов. Через два дня такую же процедуру он проделал еще с одним 17-летним парнем.

В отношении мужчины возбудили дело о незаконном лишении свободы, но следователи заявили, что проверят также его слова о подростках-наркоторговцах.

