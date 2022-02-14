Россиянин закрыл пятерых подростков в гараже и стал фигурантом уголовного дела

Россиянин закрыл в своем гараже пятерых подростков и стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное лишение свободы» УК РФ. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 14 февраля, сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю Елена Ильина.

По данным ведомства, 34-летний мужчина в городе Елизово под предлогом беседы заманил пятерых подростков возрастом от 16 до 19 лет в свой гараж, закрыл их и держал не менее двух часов. Через два дня такую же процедуру он проделал еще с одним 17-летним парнем.

Позже, когда мужчину задержали, он объяснил, что таким образом хотел заставить компанию перестать сбывать наркотики на территории района. По вменяемой статье фигуранту грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под домашним арестом — суд учел его характеристику и решил, что такой меры пресечения будет достаточно. Следствие заявило, что слова мужчины о наркоторговле будут проверены.