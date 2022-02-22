В России выразили готовность к переговорам с США на фоне признания ЛНР и ДНР

Россия готова проводить переговоры с США после признания Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дипломат отметила, что Россия готова к дипломатическому урегулированию в любой ситуации и всегда выбирает путь переговорного процесса. «С нашей стороны позиция остается такой же — мы готовы к переговорному процессу, мы всегда выступаем за использование дипломатии», — заявила Мария Захарова.

Таким образом представитель МИД прокомментировала вопрос журналиста Владимира Соловьева о возможности встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин «разорвал в клочья» Минские соглашения. Она также предположила, что Кремль не остановится на этом.

