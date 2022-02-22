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В США заявили о «разорвавшем в клочья» Минские соглашения Путине

Постпред США при ООН заявила, что Владимир Путин «разорвал в клочья» Минские соглашения
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что сегодня президент России Владимир Путин «разорвал в клочья» Минские соглашения. Ее слова во вторник, 22 февраля, приводит ТАСС.

США не верят, что он на этом остановится, отметила постпред.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины». По его словам, это действие также означает односторонний выход Москвы из Минских соглашений.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. По словам президента, решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-и и 15-м годах».

Марина Совина
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