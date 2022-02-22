Зеленский прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Обращение опубликовано в Telegram-канале офиса главы государства.

«Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России», — сказал украинский лидер.

Глава государства заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России, а ее признание республик Донбасса, которое он назвал нарушением территориальной целостности Украины, означает односторонний выход Москвы из Минских соглашений.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.