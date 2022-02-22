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Лукашенко призвал Украину «отмахнуться от заокеанских хозяев»

Лукашенко заявил, что «заокеанские хозяева» не принесут счастья Украине
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину «отмахнуться от заокеанских хозяев», передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда предлагала мир, и поэтому он хочет еще раз обратиться к народу и руководству Украины, «если они еще не перешли красную черту». «Давайте сделаем так, чтобы мы, славяне, всегда жили в мире и согласии», — призвал Лукашенко на собрании в честь Дня защитников Отечества.

По его словам, любые конфликты проходят. «Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах славянских народов после наших конфликтов. Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории», — добавил Лукашенко.

Ранее МИД Белоруссии отреагировал на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Минск заявил, что с пониманием относится к решению Москвы, а ответственность за нагнетание обстановки в регионе несут США и Евросоюз, которые «накачивают» Украину и Прибалтику оружием.

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София Сарджвеладзе
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