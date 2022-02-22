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Белоруссия отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР

МИД Белоруссии заявил об уважительном отношении к решению России признать ДНР и ЛНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Белоруссия отреагировала на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Заявление опубликовано на сайте МИД страны.

Минск заявил, что в последние годы ряд западных стран решает свои проблемы с помощью неприкрытого давления и угроз, использует односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику. Прямым следствием этого стал стремительный рост напряженности в восточно-европейском регионе и деградация системы международной безопасности.

«В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик», — отметили в МИД.

В Минске полагают, что данный шаг Москвы имеет «серьезное человеческое, гуманитарное измерение», поскольку в ДНР и ЛНР живут российские граждание, испытывающие лишения на протяжении восьми лет. «Белорусам как никому другому знакомы ужасы войны, а стремление жить в мире и согласии между народами — в нашем генетическом коде», — говорится в заявлении МИД.

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Белоруссия утверждает, что выступает за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и готова всемерно способствовать этому. «Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании — единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами», — добавили в МИД.

Минск полагает, что США и Евросоюз несут особую ответственность за нагнетание обстановки в регионе. «Необходимо перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции», — сказано в заявлении.

МИД добавил, что Белоруссия в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению международных обязательств и стратегического союзничества с Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Украина назвала это решение противоправным и отозвала временного поверенного из Москвы. Президент Владимир Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией.

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София Сарджвеладзе
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