Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД анонсировали назначение послов России в ДНР и ЛНР

Замглавы МИД Руденко заявил о назначении послов России в ЛНР и ДНР

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва в ближайшее время выберет кандидатуры на посты российских послов в Луганской и Донецкой народных республиках. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Эти вопросы будут решаться в ближайшее время», — заявил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрыв дипломатических отношений Москвы с Киевом — это крайне нежелательный сценарий. В Кремле разрыв дипотношений сочли фактором, осложняющим контакты двух стран и народов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Германия решила остановить сертификацию «Северного потока-2»
Аэропорт в российском регионе решили продать на «Авито»
В России назвали проигравших от остановки сертификации «Северного потока-2»
Путин заявил о поддержке суверенитета республик бывшего СССР
Токаев созвал заседание Совбеза из-за ситуации вокруг Украины
Сценарист «Дюны» раскритиковал «Оскар» за отсутствие номинации у Дени Вильнева
«Последняя надежда Европы» признала незаменимость российского газа
В Абу-Даби показали систему запуска роя дронов-камикадзе
Путин ответил на обвинения в восстановлении Российской империи
В МИД анонсировали назначение послов России в ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.