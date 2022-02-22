В МИД анонсировали назначение послов России в ДНР и ЛНР

Москва в ближайшее время выберет кандидатуры на посты российских послов в Луганской и Донецкой народных республиках. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Эти вопросы будут решаться в ближайшее время», — заявил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрыв дипломатических отношений Москвы с Киевом — это крайне нежелательный сценарий. В Кремле разрыв дипотношений сочли фактором, осложняющим контакты двух стран и народов.