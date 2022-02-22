Доктор Мясников развеял миф об омикрон-штамме

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял миф об омикрон-штамме коронавируса. По словам доктора, утверждения о том, что вызываемое им заболевание проходит в легкой форме, касается только стран с высоким уровнем вакцинации. Выпуск доступен на YouTube.

«Данные об относительной безопасности омикрона идут из стран, где вакцинировано 70-80 процентов населения», — объяснил специалист причину, по которой принято считать штамм менее опасным, чем другие варианты COVID-19. «У нас, с нашим достаточно низким уровнем вакцинации, мы до конца не знаем», — заявил доктор.

Специалист также предупредил, что при заражении омикрон-штаммом важно понимать, при каких условиях нужно вызывать врача. «Когда температура 38,5 и не снижается жаропонижающим средством, когда у вас сатурация падает до 93», — перечислил доктор условия для неотложного вызова скорой помощи.

Кроме того, к помощи специалистов необходимо обращаться при появлении легкой одышки, отметил медик. По словам специалиста, когда у больного наблюдается резкое обезвоживание, головокружение или любая степень нарушения сознания, необходимо также обратиться за помощью врачей.

Ранее Мясников дал несколько советов о том, как нужно лечиться тем, кто заразился омикрон-штаммом коронавируса. Специалист перечислил способы лечения симптомов, а также назвал препараты, которые не следует принимать самостоятельно при легком или среднетяжелом течении болезни.