Москвичам пообещали разгрузить МКАД

Трафик на МКАД и Третьем транспортном кольце (ТТК) снизится на 20 процентов после запуска Московского скоростного диаметра (МСД), пообещал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Единый скоростной диаметр — один из ключевых транспортных проектов для всей 23-25-милионной столичной агломерации. Благодаря вводу трассы не только появится возможность сквозного проезда через весь город с юга на север, без заезда в центр, но и повысится связность улично-дорожной сети», — рассказал Бочкарев и добавил, что благодаря новому проекту ТТК и МКАД разгрузятся.

Заммэра заявил об общероссийском значении нового диаметра, так как магистраль без светофоров свяжет между собой пять федеральных центров: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Крым. На севере продолжением МСД станет федеральная скоростная трасса М-11 в Санкт-Петербург, на востоке — будущая трасса М-12 в Казань и в Екатеринбург, на юге — федеральная трасса М-2 в Крым.

Бочкарев уже отмечал положительное влияние на дорожную инфраструктуру. Также заммэра заявил, что открытие новой магистрали снизит уровень загрязнения, тем самым очистив воздух в Москве. По оценкам Бочкарева, содержание диоксида азота в воздухе снизится на 15 процентов, а оксида углерода — на 20 процентов.