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Россиянам отсоветовали брать ипотеку на покупку «лишнего» жилья

Экономист Полиди заявил, что не стоит брать ипотеку на приобретение инвестиционного жилья

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В настоящее время россиянам однозначно не стоит брать ипотеку на приобретение инвестиционного жилья. В сложившихся условиях последующая перепродажа «лишней» квартиры или ее сдача в аренду точно не отобьют затрат на выплату кредита, заявил в беседе с KrasnodarMedia замглавы Общественной палаты Краснодарского края, экономист Александр Полиди.

«Для инвестирования в недвижимость через ипотечные программы время сейчас совсем неподходящее», — отметил эксперт. При этом он допустил целесообразность оформления кредита на покупку жилья для личного пользования. Но у будущего ипотечника должна быть внушительная сумма на первоначальный спрос, указал Полиди: точно не 10 процентов, а хотя бы треть или половина от стоимости квартиры. Нужно иметь серьезный финансовый тыл и уверенность в сохранении уровня доходов, посоветовал экономист.

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Нина Ташевская
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