Россиянам отсоветовали брать ипотеку на покупку «лишнего» жилья

В настоящее время россиянам однозначно не стоит брать ипотеку на приобретение инвестиционного жилья. В сложившихся условиях последующая перепродажа «лишней» квартиры или ее сдача в аренду точно не отобьют затрат на выплату кредита, заявил в беседе с KrasnodarMedia замглавы Общественной палаты Краснодарского края, экономист Александр Полиди.

«Для инвестирования в недвижимость через ипотечные программы время сейчас совсем неподходящее», — отметил эксперт. При этом он допустил целесообразность оформления кредита на покупку жилья для личного пользования. Но у будущего ипотечника должна быть внушительная сумма на первоначальный спрос, указал Полиди: точно не 10 процентов, а хотя бы треть или половина от стоимости квартиры. Нужно иметь серьезный финансовый тыл и уверенность в сохранении уровня доходов, посоветовал экономист.

Ранее стало известно, что за последний год средний ежемесячный ипотечный платеж при покупке готовых однокомнатных квартир больше всего (на 42-82 процента) увеличился в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке прибавил 22 процента.