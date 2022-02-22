Сходство Моргенштерна с Джонни Деппом после смены имиджа удивило фанатов

Российский рэпер Алишер Моргенштерн показал новые фото после смены имиджа и удивил поклонников своим сходством с американским актером Джонни Деппом. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте исполнителя.

На размещенных в сети кадрах 24-летний рэпер запечатлен с голым торсом в белых шортах и сандалиях модного дома Gucci на фоне желтого автомобиля Bentley. Моргенштерн позирует со щетиной на лице и новой прической — дредами. Его образ дополнили множество цепей на шее и серьги. «Папа снова фрешмен», — подписал он пост, который набрал больше 570 тысяч лайков.

Фанаты принялись обсуждать новую внешность артиста и сравнили его с Джонни Деппом и с западными рэп-исполнителями. «Джонни Депп, ты ли это?», «Почему ты постепенно становишься похожим на Джонни Деппа?», «Капец, Трэвис Скотт изменился», «На первой фотографии — действительно, Джек Воробей», «Снуп Догг?» — высказывались они.

В октябре 2021 года сообщалось, что Моргенштерн потратил четыре миллиона рублей на зубы. «Это дорого, но посмотрите на виниры других звезд и все поймете. Не рекомендую экономить на зубах, хотя можно выбрать более бюджетный вариант, к примеру, вставить виниры за миллион», — отметил рэпер.