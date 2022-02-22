Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

В 14 регионах России сохраняется прирост числа заболевших COVID-19, но лишь 9 процентов пациентов с коронавирусом на сегодня находятся в стационарах. Так ситуацию с распространением инфекции в стране оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова во вторник, 22 февраля, приводит ТАСС.

Он отметил также, что в медучреждениях есть достаточное количество коек для пациентов с коронавирусом, а также кислорода и необходимых препаратов.

Только 2,5 процента от общего числа заболевших COVID-19 в стационарах находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), добавил Мурашко.

Ранее в феврале глава Минздрава сообщал, что у пациентов с коронавирусом, вызванным штаммами дельта и омикрон, есть риск попасть в реанимацию, поэтому необходимо пройти вакцинацию.