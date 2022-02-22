В России госпитализировали 17 294 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 17 294 пациента, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 22 февраля.

Днем ранее число госпитализаций составило 8835.

Выздоровели и выписались за последние сутки 164 293 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 12 657 025 россиянина с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 135 172 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 15 657 928.