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Стало известно об отказе ЕС от санкций с максимальным для России ущербом

ЕС не намерен вводить против России санкции жестче 2014 года

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Евросоюз не планирует вводить против России санкции с максимальным для нее ущербом. Масштаб готовящихся в отношении Москвы ограничений раскрыл один из дипломатов, знакомых с обсуждением, передает РИА Новости.

Как стало известно, вероятнее всего, ЕС откажется от наиболее жестких мер, в итоге новые санкции станут не более серьезными, чем те, что были приняты в 2014 году. «Они рассматривают пакет санкций, которые все еще не выходят за рамки пакета санкций 2014 года», — отметил источник.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя ЕС сообщило, что страны Евросоюза могут ввести санкции против сотен россиян из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, по данным агентства, в ЕС обсуждают введение запрета на торговлю российскими государственными облигациями.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

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Варвара Кошечкина
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