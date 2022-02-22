В ЕС допустили санкции против сотен россиян из-за признания ДНР и ЛНР

Страны Европейского союза (ЕС) могут ввести санкции против сотен россиян из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя объединения, допустившего такое развитие событий.

По информации агентства, в ЕС также обсуждают введение запрета на торговлю российскими государственными облигациями. Источник Reuters рассказал, что послы объединения «единодушно поддерживают» санкции против России.

Ранее стало известно, что власти Финляндии планируют обсудить введение нового пакета санкций против России на фоне признания республик Донбасса уже 22 февраля. «Судя по всему, российские власти готовы заплатить за это высокую цену в виде жестких санкций», — сказал премьер Саули Ниинисте.