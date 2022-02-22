Финляндия обсудит санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР
Президент Финляндии Ниисте сказал, что обсудит пакет санкций против России уже сегодня
Власти Финляндии планируют обсудить введение нового пакета санкций против России уже 22 февраля. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте, цитату приводит Reuters.
О введении антироссийских мер финские власти задумались из-за признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. «Судя по всему, российские власти готовы заплатить за это высокую цену в виде жестких санкций», — сказал Ниинисте.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».