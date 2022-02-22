Финляндия обсудит санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Власти Финляндии планируют обсудить введение нового пакета санкций против России уже 22 февраля. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте, цитату приводит Reuters.

О введении антироссийских мер финские власти задумались из-за признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. «Судя по всему, российские власти готовы заплатить за это высокую цену в виде жестких санкций», — сказал Ниинисте.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».