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Путин наградил Небензю орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил постпреда России Небензю орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Небензю Василия Алексеевича — постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.

Марина Совина
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