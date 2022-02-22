Путин наградил Небензю орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Небензю Василия Алексеевича — постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.