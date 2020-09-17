Названы чаще всех пропускающие голосования депутаты Госдумы

Несколько депутатов Госдумы седьмого созыва на протяжении весенней сессии 2020 года пропустили свыше 80 процентов голосований. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Среди наиболее неактивных парламентариев оказались представляющий ЛДПР вице-спикер Игорь Лебедев (пропустил 95,35 процента голосований), а также члены фракции «Единой России» Лариса Шойгу (82,82 процента), Виктор Игнатов (80,94) и Юрий Мищеряков (80,88). Остальные парламентарии пропустили менее 80 процентов голосований.

Если сгруппировать результаты по регионам, то чаще всего голосования пропускают депутаты, представляющие Архангельскую область (59,44 процента пропущенных голосований), Карачаево-Черкесию (58,44) и Тамбовскую область (55,27).

Кроме того, эксперты подсчитали регионы, чьи представители чаще всего голосуют «за» и «против». Среди субъектов-лоялистов оказалось сразу четыре лидера с почти одинаковым результатом: Орловская область (85,24 процента), Калмыкия (85,18), Курская область (85,06) и Тыва (85). «Против» чаще других голосуют депутаты из Марий Эл (4,71 процента), а также Пензенской (2,67) и Ульяновской (2,62) областей.

В 2016 году в Госдуме ввели штрафы за прогулы. Таковыми для депутатов считаются пропуски заседаний без уважительных причин: справки о болезни, направления в командировку либо на мероприятие, связанное с депутатской работой.