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Психиатры пришли за российским депутатом прямо на заседание

Психиатры приехали госпитализировать новосибирского депутата Коваленко прямо с заседания

Кадр: Telegram-канал «Подъём!»

В Новосибирской области психиатры приехали госпитализировать депутата Колыванского района Виктора Коваленко прямо с заседания, сообщает издание «Подъем».

Медики пояснили, что пришли за российским депутатом, поскольку на него пожаловалась супруга. Женщина якобы рассказала о его неадекватном поведении.

В разговоре с изданием снимавший происходящее депутат Алексей Астафьев отметил, что Коваленко уже обратился по поводу инцидента в правоохранительные органы.

По его словам, депутат Коваленко призвал наказать ответственных за случившееся. Не удалось установить, были ли пришедшие на заседание медиками, добавил Астафьев.

«Шуточкой это не назовешь. Это работало на психику человека, чтобы у него крыша потекла. Не каждый выдержит такие моменты», — уточнил новосибирский депутат.

Произошедшее, по мнению Астафьева, является местью новосибирскому депутату за позицию по коррупционной теме. Жена Коваленко заверила, что не вызывала мужу психиатров. Она уверяет, что подпись на заявлении ей не принадлежит.

Ранее распылившего в лицо пожилой чеченки перцовый баллончик главу Мещанского района Москвы, муниципального депутата Александра Закускина не стали лишать полномочий после случившегося.

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Анна Щербакова
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