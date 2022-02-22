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Напавшего на пожилую чеченку депутата не стали лишать полномочий

Депутат Закускин отказался писать заявление об уходе в отставку после конфликта с чеченкой

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Распылившего в лицо пожилой чеченки перцовый баллончик главу Мещанского района Москвы, муниципального депутата Александра Закускина не стали лишать полномочий после случившегося. Об этом заявил РИА Новости депутат Совета депутатов муниципального округа Юрий Рейнхиммель.

Он пояснил, что нападавший Закускин отказался написать заявление о добровольном уходе в отставку. «Поэтому он не удален в отставку, его полномочия не прекращены досрочно», — пояснил Рейнхиммель.

Ранее глава Мещанского района Москвы извинился перед уроженкой Чечни после конфликта. Он принес пожилой женщине цветы и корзину фруктов. Чеченка приняла извинения и подарки. Она обрадовалась, что справедливость восторжествовала. Пенсионерка подчеркнула, что обращаться с женщинами подобным образом нельзя.

Об инциденте, произошедшем у мечети на проспекте Мира, стало известно 12 февраля. Депутат пинал ящик с колбасой 68-летней Салимы Юсупхаджи и обещал «депортировать ее на родину». После попытки пострадавшей показать паспорт Закускин распылил ей в лицо перцовый баллончик. Женщина получила ожог глаз.

После случившегося чиновнику позвонил Адам Делимханов, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. Он заявил, что тот не имел права обращаться так с женщиной вне зависимости от ее национальности и вероисповедания.

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Анна Щербакова
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