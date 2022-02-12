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Депутат пообещал соратнику Кадырова извиниться за нападение на чеченку в Москве

Депутат Закускин пообещал властям Чечни извиниться за нападение на уроженку республики

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Совета депутатов Мещанского района Москвы в разговоре с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхаовым пообещал извиниться за нападение на 68-летнюю уроженку республики Салиму Юсупхаджи, торгующую колбасой у мечети на Проспекте мира. Об этом сообщает «ЧГТРК Грозный».

Отмечается, что Закускин пинал ящик женщины и пообещал «депортировать ее в Чечню». На попытку пострадавшей показать паспорт депутат распылил ей в лицо перцовый баллончик. Женщина получила ожог глаз.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова резко раскритиковал действия Закускина. По его словам, он не имел права обращаться так с женщиной вне зависимости от ее национальности и вероисповедания. Политика пообещал принести извинения пострадавшей и загладить свою вину.

По информации телеканала, по запросу уполномоченного по правам человека в Чечне проведут прокурорскую проверку. Правозащитники также будут добиваться лишения Закускина статуса депутата.

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Варвара Кошечкина
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