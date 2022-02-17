Напавший на пожилую чеченку депутат пришел к ней с цветами и извинениями

Распыливший перцовый баллончик в лицо пожилой чеченки глава Мещанского района Москвы Александр Закускин извинился перед женщиной, принес ей цветы и корзину фруктов. Конфликт между ними произошел из-за нелегальной торговли колбасой. Об этом сообщается на канале «Чечня Сегодня».

Депутат подчеркнул, что переосмыслил всю ситуацию. «Действительно, не должен был так поступать. Вы ровесница моей мамы. Вам — счастья, здоровья. Поправляйтесь. Надеюсь, что вы меня простите», — заявил Закускин, обращаясь к пенсионерке.

Пожилая женщина приняла извинения и подарки. Она обрадовалась, что справедливость восторжествовала. Пенсионерка подчеркнула, что обращаться с женщинами подобным образом нельзя.

Ранее Закускин рассказал, что начал получать угрозы в соцсетях после нападения на уроженку Чечни.

Об инциденте с уроженкой Чечни, произошедшем у мечети на проспекте Мира, стало известно 12 февраля. Депутат пинал ящик с колбасой 68-летней Салимы Юсупхаджи и обещал «депортировать ее на родину». После попытки пострадавшей показать паспорт, Закускин распылил ей в лицо перцовый баллончик. Женщина получила ожог глаз.

После случившегося чиновнику позвонил Адам Делимханов, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. Он заявил, что тот не имел права обращаться так с женщиной вне зависимости от ее национальности и вероисповедания.