ООН оценила решение России признать ДНР и ЛНР

Решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что решение Москвы не соответствует принципам устава ООН. «Генеральный секретарь считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в сообщаении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Решение было принято после внеочередного заседания Совета безопасности.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.