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Госдума опровергла признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей

Депутат Калашников опроверг признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей
Леонид Калашников

Леонид Калашников. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В соглашениях с республиками Донбасса нет ни слова о границах, этот вопрос в компетенции Донецка и Луганска, а не России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Леонид Калашников. Его слова во вторник, 22 февраля, приводит Telegram-канал «Подъем».

«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей», — уточнил он.

Политик напомнил, что в документе говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи, а уточнением границ других государств Россия не занимается.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также опровергла признание ЛНР и ДНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

«В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», — сказала депутат в беседе с РБК.

21 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Евгения Куликова
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