Россияне установили абсолютный рекорд по турпотоку в Турцию

Отечественные туристы поставили абсолютный рекорд по турпотоку на курорты Турции в январе 2022 года — страну посетили почти 135 тысяч россиян. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

Согласно официальным статистическим данным министерства культуры и туризма республики, в январе в Турцию прибыли 1,3 миллиона иностранцев, из них каждый десятый — из России. «Всего наши граждане совершили в январе 2022 года 134,2 тысячи поездок и вот уже второй год оказываются на первом месте среди всех въездных рынков Турции по количеству прибытий в январе», — рассказала специалист.

Кроме того, глава АТОР обратила внимание, что количество поездок соотечественников в Турцию в январе превысило допандемийные показатели — в январе 2019 года республику посетили 91,7 тысячи россиян, в 2020 году — 130,6 тысячи, а в 2021-м — 89,4 тысячи. «Показатель января 2022 года, таким образом, на 2,8 процента выше, чем в рекордном январе 2020 года», — добавила она.

При этом Ломидзе отметила, что если раньше отечественные путешественники предпочитали проводить отпуск в Анталье, то в 2022-м россияне отдыхали преимущественно в Стамбуле — на долю этого турецкого мегаполиса пришлись практически две трети всех российских поездок, а именно 64,8 процента.

Ранее в феврале Турцию назвали самым популярным зарубежным направлением для путешествий россиян на майские праздники. По данным экспертов туротрасли, около половины бронирований туров (45 процентов) с заездами с 29 апреля по 8 мая приходится на республику. Второе место среди направлений для отдыха в организованном сегменте занял Египет, третье — ОАЭ.