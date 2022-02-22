В реакции стран на признание ДНР и ЛНР увидели позитивный сигнал

Международная обстановка изменилась в сравнении с тем, что происходило на момент признания Крыма российским. Тогда позитивные заявления по данному поводу поступали очень медленно, сейчас же, напротив, поделился с «Лентой.ру» политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он назвал это хорошим сигналом.

«Сейчас буквально в первые часы было сразу два заявления Сирии и Сербии. Это несмотря на то, что у Сербии в последнее время тесные отношения с ЕС и Западом. Более того, последовал еще ряд заявлений на протяжении ночи. Во всяком случае, в том, что быстро следуют позитивные заявления от стран, я вижу очень позитивный сигнал о том, что ситуация изменилась. Люди стали понимать, кто прав, а кто виноват», — считает политолог.

По его мнению, за границей стали понимать, что Украина не стремится решать проблему, а просто проявляет агрессию по отношению и к России, и к собственным гражданам, которые отказались принять переворот 2014-го года.

«Не только же в России пришли к выводу, что нет иного выхода из кризиса кроме образования новых независимых государств. Те же выводы, которые так подробно в своем обращении аргументировал [президент России Владимир] Путин, сделали сами для себя многие мировые политики», — отметил Мендкович.

Я думаю, что даже на Западе очень многие осознают, что действительно Киев — недееспособный партнер. И то, что произошло сейчас с ДНР и ЛНР, запустит процессы по пересмотру отношений всех мировых игроков с Украиной, чтобы заставить ее, наконец, отказаться от практик государственного терроризма, неофашизма и тому подобных вещей Никита Мендкович Политолог

21 февраля Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Вслед за Россией независимость республик признали Венесуэла, Куба и Никарагуа. Решение Москвы по Донбассу поддержали Абхазия, Южная Осетия, Сирия и руководство хуситов в Йемене. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на него давят, требуя осуждения действий России, однако 85 процентов сербов, по его словам, в любом случае поддержат Россию.

