СКР возбудил дело после взрыва машины в Луганске

Уголовное дело возбуждено после покушения на убийство руководителя представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаила Филипоненко. Об этом во вторник, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 февраля неизвестные поместили взрывное устройство внутрь машины ВАЗ-2106, припаркованной возле служебного автомобиля главы представительства, с целью убийства последнего. Однако по стечению обстоятельств сделать это им не удалось.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадал не только сам Филипоненко, но и его водитель. В Народной милиции ЛНР назвали произошедшее покушением.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.