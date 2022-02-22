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В Белоруссии возбудили дела за попытку сорвать референдум с помощью СМС

СК Белоруссии возбудил уголовные дела за попытку срыва референдума с помощью СМС-рассылки

Фото: Сергей Гриц / AP

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовные дела за попытку срыва референдума по новой конституции с помощью рассылки СМС. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В СК заявили, что 21 февраля гражданам республики стали поступать СМС о переносе даты голосования в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Предварительно установлено, что неизвестные с использованием IP-адресов различных иностранных государств осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, после чего от их имени распространили заведомо ложные сообщения тысячам граждан», — добавили в ведомстве.

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Отмечается, что уголовные дела были возбуждены в соответствии с частью 2 статьи 191 («Воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме») и частью 1 статьи 349 («Несанкционированный доступ к компьютерной информации») Уголовного кодекса Белоруссии.

Ранее в белорусском Комитете государственной безопасности (КГБ) сообщили о задержании группы людей, подозреваемых в подготовке к срыву референдума по обновленной конституции. По данным КГБ, задержанные призывали портить бюллетени и запугивать членов избирательных комиссий.

Референдум по новой конституции пройдет в Белоруссии 27 февраля. Гражданам страны предстоит принять или отвергнуть список поправок в основной закон страны.

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Георгий Нестеров
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