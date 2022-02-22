США поддержали приостановку сертификации «Северного потока-2»

Власти США поддержали решение Германии о приостановке сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

«Мы провели тесные консультации с властями Германии накануне и приветствуем их заявление. Сегодня мы объявим наши собственные меры», — рассказала Псаки. Она подчеркнула, что президент США Джо Байден четко давал понять, что в случае российской агрессии в отношении Украины Вашингтон и Берлин сделают все для блокировки проекта трубопровода.

Ранее стало известно, что Министерство экономики ФРГ отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по «Северному потоку-2». В ведомстве заявили, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждают к новой оценке безопасности трубопровода для Европейского союза.