Минэкономики Германии остановило сертификацию «Северного потока-2»

Министерство экономики Германии отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по «Северному потоку-2», сообщает РИА Новости. Об этом заявил глава ведомства Робер Хабек.

Он напомнил, что оценку безопасности проекта делало правительство Ангелы Меркель, она завершилась 26 октября. В заключении говорилось, что газопровод не угрожает безопасности энергосбережения.

«Я считаю, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждают к новой оценке. Поэтому в следующие недели и месяцы этот шаг будет последовательно готовиться, а сегодня этот доклад был отозван», — пояснил Хабек.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обратился в Минэкономики с требованием остановить сертификацию «Северного потока-2». Остановка сертификации подразумевает собой отзыв доклада по обеспечению энергобезопасности.