Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне побоялись покупать туры за рубеж после признания ДНР и ЛНР

В РСТ сообщили, что на фоне признания Россией ДНР и ЛНР продажи туров за рубеж снизились

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Продажи путевок за границу замедлились на фоне новости о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как заявила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, за последние несколько дней объем бронирований снизился на 20-25 процентов. «Путешественники опасаются выезжать за рубеж, боятся закрытия Турции, так как не совсем ясна позиция властей страны в этом политическом вопросе», — сообщила она.

При этом Тюрина уточнила, что снижение спроса на покупку туров может быть временным явлением, и в текущих условиях сложно что-либо прогнозировать. Пресс-секретарь также добавила, что туристы могут адаптироваться к новым реалиям за два-три дня. «Если, конечно, не будет эскалации», — уточнила она.

Кроме того, эксперт не исключила возникновения новых сложностей для российских туристов. По ее словам, путешественники могут столкнуться с проблемами при получении европейских виз и использовании международных платежных систем.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с главами республик, прибывшими в Москву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Германия решила остановить сертификацию «Северного потока-2»
Совфед одобрил договоры с ДНР и ЛНР
Мать увидела снимок сына в полицейской сводке и лично отвела его в участок
Аэропорт в российском регионе решили продать на «Авито»
В России назвали проигравших от остановки сертификации «Северного потока-2»
Путин заявил о поддержке суверенитета республик бывшего СССР
Токаев созвал заседание Совбеза из-за ситуации вокруг Украины
Сценарист «Дюны» раскритиковал «Оскар» за отсутствие номинации у Дени Вильнева
«Последняя надежда Европы» признала незаменимость российского газа
В Абу-Даби показали систему запуска роя дронов-камикадзе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.