Россияне побоялись покупать туры за рубеж после признания ДНР и ЛНР

Продажи путевок за границу замедлились на фоне новости о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как заявила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, за последние несколько дней объем бронирований снизился на 20-25 процентов. «Путешественники опасаются выезжать за рубеж, боятся закрытия Турции, так как не совсем ясна позиция властей страны в этом политическом вопросе», — сообщила она.

При этом Тюрина уточнила, что снижение спроса на покупку туров может быть временным явлением, и в текущих условиях сложно что-либо прогнозировать. Пресс-секретарь также добавила, что туристы могут адаптироваться к новым реалиям за два-три дня. «Если, конечно, не будет эскалации», — уточнила она.

Кроме того, эксперт не исключила возникновения новых сложностей для российских туристов. По ее словам, путешественники могут столкнуться с проблемами при получении европейских виз и использовании международных платежных систем.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с главами республик, прибывшими в Москву.