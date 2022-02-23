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Куба заявила о праве России на самооборону

Куба заявила об обоснованности требований России к НАТО по безопасности

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Куба считает требования России к Западу в вопросах безопасности обоснованными, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД республики.

Как уточнили политики, американские власти навязывают продвижение НАТО к границам России и поставляют вооружение Украине. «Намерения США навязать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации представляет собой угрозу национальной безопасности этой страны», — считают в Кубе.

Помимо этого, дипломаты уверены, что политика США вносит напряжение в регион и в весь мир в целом. В Кубе напомнили, что американская армия поставляет технику на Украину. В несколько стран региона Вашингтон направил свои войска. Кроме того, американские политики «развязали антироссийскую пропагандистскую кампанию».

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В Гаване призвали Запад реалистично отнестись к обоснованным требованиям гарантий безопасности, выдвинутым Россией. Кроме того, кубинские политики подчеркнули, что при всех этих условиях Россия имеет право на самооборону.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан счел естественным российское требование о гарантиях безопасности, равно как и аналогичные заявления других стран.

Марина Совина
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