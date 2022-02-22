Во Франции сочли естественным российское требование о гарантиях безопасности

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан счел естественным российское требование о гарантиях безопасности, равно как и аналогичные заявления других стран. Его слова приводит ТАСС.

«Нам по-прежнему есть над чем вместе работать. То, что Россия требует гарантий безопасности, это естественно. То, что ЕС и другие страны, например, Украина, требуют таких гарантий, это тоже нормально», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ле Дриан добавил, что нынешняя реальность демонстрирует отсутствие правил в отношении безопасности и стабильности в Европе, поскольку юридические механизмы и документы перестали действовать. По мнению главы МИД Франции, это произошло из-за того, что некоторые страны вышли из соглашений или потому, что время ушло.

Министр заявил о необходимости заново построить договоренности, касающиеся противоракетной обороны и ракет малой и средней дальности, а также прозрачности военных маневров. Он заключил, что обо всем этом было заявлено России, но обсуждать подобные вопросы должны обе стороны.

Ранее евродепутат и председатель французской правой партии «Национальное объединение» на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля назвал требования России о нерасширении НАТО на восток справедливыми и легитимными.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

