Во Франции назвали требования России к НАТО справедливыми

Евродепутат и председатель французской правой партии «Национальное объединение» на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля назвал требования России о нерасширении НАТО на восток справедливыми и легитимными, пишет РИА Новости.

По его словам, в 1991 году между Москвой и Вашингтоном была заключена «негласная договоренность» о нерасширении альянса к границам РФ. «Этот договор не соблюдался, и США, с тех пор стремящиеся к экспансии, приближались к России в логике холодной войны. Я считаю, что нельзя воевать ни с Россией, ни с США, но нужно искать сбалансированный подход», — добавил депутат.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит нарушений альянсом обещания не расширяться на восток. Так он прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения организации.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

