Названы способные предотвратить диабет продукты

Семейный врач, специализирующийся на диетологии и медицине образа жизни, Алона Пульде назвала продукты, которые способны не только остановить, но и обратить вспять начавшийся диабет второго типа. Об этом сообщает «Медик Форум».

Специалист отметила, что развитие данного заболевания в большинстве случаев происходит в связи с нездоровым питанием и образом жизни человека. Правильно подобрав рацион можно избежать проблем из-за повышения уровня сахара в крови, а вместе с комплексом других мер предотвратить диабет, рассказала она.

Прежде всего медик посоветовала есть фрукты. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, фитохимическими веществами, а также клетчаткой, которая помогает замедлить пищеварение и стабилизировать уровень сахара. Вместе с ними необходимо употреблять овощи, что, по словам эксперта, станет «очень выигрышной комбинацией». Цельнозерновые продукты помогут замедлить выделение сахара в кровь и дольше испытывать насыщение.

Также следует пополнить свой рацион бобовыми. В них имеется большое количество клетчатки и белка, кроме того у них низкий гликемический индекс. Наконец, орехи и семена являются крайне полезными для диабетиков. Они содержат большое количество белка, клетчатки и полезных жиров, которые будут долго усваиваться организмом, благодаря чему не будет происходить резкого скачка сахара в крови. Более того, орехи помогут укрепить здоровье сердца, подытожила Пульде.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев назвал способ распознать сахарный диабет, а также ряд других заболеваний по глазам. Специалист отметил, что визуально при разговоре с пациентом также можно определить, что у него повышенный уровень холестерина.