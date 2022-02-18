Врач назвал необычный способ распознать сахарный диабет

Сахарный диабет, а также ряд других заболеваний можно распознать по глазам. Такой необычный способ назвал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что визуально при разговоре с пациентом также можно определить, что у него повышенный уровень холестерина.

«На веках у таких пациентов можно увидеть ксантелазмы — жировые отложения холестерина. Еще один признак — дуга синего оттенка вокруг радужки глаза. Как правило, она возникает у людей в возрасте и связана с повышением холестерина», — заявил Дементьев.

Кроме того, по глазам можно увидеть, что у человека есть проблемы с печенью, считает офтальмолог. По его словам, при вирусных гепатитах происходит пожелтение покровов тела и роговицы глаз.

«Билирубин, который печень должна перерабатывать, но не справляется с этим, попадает в кровь и в ткани и окрашивает их», — пояснил он.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала необычный способ снизить риск заражения омикроном. У человека, который использует в помещении увлажнитель для воздуха, меньше шансов заболеть, считает специалист.