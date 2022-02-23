Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель созвал внеочередной саммит лидеров ЕС для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное письмо Мишеля, адресованное 27 лидерам стран сообщества.

По его словам, экстренный саммит пройдет в четверг, 24 февраля, в Брюсселе в 20:00 (22:00 по московскому времени) в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Агрессивные действия Российской Федерации нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также подрывают порядок европейской безопасности», — говорится в сообщении и подчеркивается важность совместного определения коллективного подхода и действий.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.