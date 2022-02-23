Британцы оказались под угрозой утопления

Специалисты предупредили граждан Британии о возможной смерти из-за наводнений. Под угрозой утопления оказались жильцы подвальных квартир, сообщает The Independent.

В феврале на Соединенное королевство обрушились три шторма — сотни живущих рядом с рекой Темза людей были эвакуированы из-за прилива. Ученые связывают экстремальную погоду в стране с изменением климата и ожидают, что в будущем подобные явления участятся. Особые опасения у экспертов вызывает количество расположенных под землей жилых помещений. В такие квартиры вода может попасть через переполненную канализацию или стечь с поверхности ночью, когда находящиеся внутри люди спят и не могут вовремя отреагировать. Это касается всех городов Британии — не только Лондона, где подвальное жилье особенно популярно.

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«Сложившаяся ситуация пугает, потому что мы не знаем, как много лондонцев живут под землей», — заявил заместитель представителя экспертного центра London Climate Change Partnership Боб Вард. Целевая группа призвала владельцев оказавшейся в опасности недвижимости сообщить о наличие жилого подвального помещения в доме. Собранные данные будут использованы для повышения устойчивости к наводнениям. Группа также указала, что город нуждается в новом плане по сдерживанию наводнений — дренажная система времен Викторианской эпохи не предназначена для защиты от нынешних погодных условий. Мэр лондонского боро Хакни Филип Глэнвилл заявил, что власти работают над решением проблемы, однако отсутствие ответственной за контроль потопов организации усложняет процесс.

Ранее НАСА использовало компьютерную программу для визуализации повышения уровня моря, чтобы узнать создать интерактивную карту Лондона и узнать, какая часть города может оказаться под водой в ближайшие десятилетия. В опасности оказались почти все районы, соседствующие с рекой Темза. По оценкам экспертов, к 2030 году они будут затоплены.