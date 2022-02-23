В Раде предложили попросить ООН исключить Россию из ее состава

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении в Генассамблею ООН, в котором содержится просьба об исключении России из состава членов организации. Об этом пишет РИА Новости.

Документ озаглавлен «Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций». Он был зарегистрирован 23 февраля. Текст обращения пока не опубликован.

Автор проекта — внефракционный депутат Оксана Савчук.

Не исключено, что западные страны введут максимально жесткие санкции против России в том случае, если расценят признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами как агрессию. Тем не менее сохраняется возможность и для более мягких мер, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру».