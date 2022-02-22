Назван худший вариант западных санкций против России из-за ДНР и ЛНР

Не исключено, что западные страны введут максимально жесткие санкции против России в том случае, если расценят признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами как агрессию. Тем не менее, сохраняется возможность и для более мягких мер, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру».

По его мнению, если западные страны, особенно США, расценят произошедшее как объявление войны, то пойдут на жесткие меры: речь может идти и о санкциях в отношении российских системообразующих предприятий и банков.

Кортунов также назвал другой вариант санкций — более щадящий. «Он будет заключаться в том, что [президент США Джо] Байден скажет: "Да, конечно, мы протестуем, мы не признаем [ДНР и ЛНР]. Но все-таки это нельзя считать полноценной агрессией, поскольку фактически Россия узаконила ту ситуацию, что существовала. Мы всегда знали, что российские войска там находятся, по счастью дело обошлось без жертв, без разрушений, поэтому мы санкции применим, но это будут не те, о которых мы говорили ранее"», — отметил гендиректор РСМД.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».