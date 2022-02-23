Курс гривны опустился до семилетнего минимума

Украинская гривна ослабла до семилетнего минимума по отношению к доллару США. Нацбанк страны на четверг, 24 февраля, установил курс доллара на уровне 29,25 гривны. Об этом сообщает агентство УНIАН.

При этом официальный курс национальной валюты к евро установлен на уровне 33,17 гривны.

Согласно данным регулятора, 23 февраля курс составляет 28,99 гривны за доллар. Таким образом, гривна ослабла на 51 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Антирекорд был зафиксирован в феврале 2015 года. Тогда курс доллара достиг 30,01 гривны.

Ранее замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурма заявил, что за месяц Украина потеряла на слухах о скорой войне с Россией около 2-3 миллиардов долларов, причем это безвозвратные убытки. По его словам, размер «подушки безопасности», необходимой Украине, по состоянию на конец февраля составляет 4-5 миллиарда долларов.