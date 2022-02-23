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Путин заявил о готовности России к честному диалогу

Президент Путин назвал безответными призывы России к выстраиванию равной безопасности
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности в мире остаются без ответа, сообщает РИА Новости.

В традиционном поздравлении с Днем защитника Отечества Путин назвал призывы России к обеспечению безопасности в мире безответными. Он также заявил о готовности страны к честному диалогу.

«Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин предупредил об исходящей от активности НАТО опасности. Он подчеркнул, что международная обстановка складывается непросто.

Ранее российский президент заявил, что самостоятельный отказ Украины от вступления в НАТО служит лучшим решением для Киева. Он добавил, что это решение станет соблюдением нейтралитета.

Марина Совина
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